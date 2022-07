West Virginia releases preseason depth chart ahead of Big 12 Media Days appearance

West Virginia head coach Neal Brown has released an official preseason depth chart ahead of his appearance at Big 12 Media Days this morning.

Brown is scheduled to take the stage at 12:35PM ET. We’ll have more from Media Days and our takeaways from this depth chart throughout the day.

2022 Preseason Depth Chart - Offense Position No. Name Height Weight Class Position No. Name Height Weight Class WR (X) 0 Bryce Ford-Wheaton 6-3 224 r-Jr Cortez Braham 6-2 198 Jr WR (Y) 13 Sam James 6-0 176 r-Sr Jeremiah Aaron 5-10 198 So LT 64 Wyatt Milum 6-6 308 So Nick Malone 6-5 290 r-Jr LG 74 James Gmiter 6-3 310 r-Jr 55 Tomas Rimac 6-6 312 r-Fr C 54 Zach Frazier 6-3 306 So 53 Jordan White 6-2 298 r-Fr RG 72 Doug Nester 6-7 320 Jr 55 Tomas Rimac 6-6 312 r-Fr RT 50 Brandon Yates 6-4 308 r-So or 66 Ja'Quay Hubbard 6-5 318 r-So TE Brian Polendey 6-4 256 r-Sr 87 Mike O'Laughlin 6-5 255 r-Jr WR (H) 15 Reese Smith 5-10 187 So 89 Graeson Malashevich 5-9 186 r-Jr WR (Z) 3 Kaden Prather 6-4 211 So 29 Preston Fox 5-10 184 r-Fr Jarel Williams 6-2 198 Fr QB 6 Garrett Greene 5-11 200 So or 7 Will Crowder 6-2 220 r-Fr or Nicco Marchiol 6-1 208 Fr or JT Daniels 6-2 226 Jr RB 24 Tony Mathis Jr. 5-11 207 r-So 26 Justin Johnson Jr. 5-11 198 So

2022 Preseason Depth Chart - Defense Position No. Name Height Weight Class Position No. Name Height Weight Class DE 12 Taijh Alston 6-4 255 r-Sr 91 Sean Martin 6-5 279 So 45 Taurus Simmons 6-2 238 r-So DT 55 Dante Stills 6-4 285 Sr 52 Jalen Thornton 6-2 278 r-So Zaiqui Lawton 6-1 274 r-Fr NG 95 Jordan Jefferson 6-3 310 r-Jr Mike Lockhart 6-4 317 r-So 96 Edward Vesterinen 6-3 281 So BANDIT 10 Jared Bartlett 6-2 235 r-So or 44 Lanell Carr 6-1 245 So WLB 5 Lance Dixon 6-2 220 r-So 6 Exree Loe 6-0 214 Fifth Year MLB Lee Kpogba 6-1 230 Jr Tirek Austin-Cave 6-1 228 So SPEAR 27 Davis Mallinger 6-1 194 r-Fr Jasir Cox 6-1 204 Sr or 30 Naim Muhammad 5-11 201 r-So LCB 20 Andrew Wilson-Lamp 6-2 178 r-Fr Wesley McCormick 5-11 200 r-Sr FS 22 Aubrey Burks 5-11 201 So Hershey McLaurin 6-1 204 r-So CS Marcis Floyd 6-0 194 r-Jr 14 Malachi Ruffin 5-10 190 r-Sr RCB Charles Woods 5-11 193 Sr Rashad Ajayi 5-11 182 Sr